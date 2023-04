El famoso actor, Andrés García falleció este martes, a los 81 años de edad tras estar varios meses sufriendo de diversos padecimientos.

La familia de Don Andrés sigue sin revelar realmente cual fue el detonante principal de su muerte.

Pero su esposa, Margarita Portillo, ya había revelado desde hace semanas que tenía diversos padecimientos como la cirrosis, así como problemas gastrointestinales.

Fue por medio de sus redes sociales que el actor de “El privilegio de amar” trató de estar en constante contacto con sus fans y sobre todo mantenerlos al tanto de su salud.

Portillo también hizo lo propio y por medio de su canal de YouTube del actor, realizó algunos videos en los que hablaba del estado de salud de García.

Esto con el objetivo de acabar con las especulaciones de cómo se encontraba.

“Está muy consciente. Su mente está muy bien, muy consciente de su situación lo cual, pues sí le genera ansiedad, pero está estable.

Me dijo el doctor que es una situación así, su enfermedad, es progresiva. Es un proceso. Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles.

Tiene una calidad de vida, lo mejor que pudiera estar aquí cuidado y querido en casa. no ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que me preocupa…”.

MARGARITA PORTILLO