Danna Paola les contó a sus fans mediante redes sociales que se contagió de Covid-19 tras su exitosa presentación en el Festival Emblema, en la Ciudad de México, donde actuó el pasado viernes 13 de mayo.

La cantante de Mala fama escribió inicialmente: “Levante la mano quien creyó que era inmune al COVID”, seguido de un emoji de payaso. Ante este mensaje, su novio Alex Hoyer contestó con un emoji también de payaso y otro del hombre levantando la mano “Piripirapiripopooo”, lo que se interpretó como que el músico también había resultado contagiado.

“Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap (as soon as possible)”, agregó. Tanto ella como Hoyer se encurntran transitando el virus en su hogar.

La cantante, agradeció a sus fans su preocupación y les instó a que se cuidasen y subiesen “sus defensas con muchas vitaminas” porque “está heavy la cosa”.

La cantante dio un aplaudido show en México el pasado fin de semana. (Foto: Instagram @dannapaola).

Su show

El contagio de Danna Paola se dio a conocer luego de que el pasado viernes la artista se presentó con éxito en el festival Tecate Emblema, llevado a cabo en el Foro Sol. En él la artista mexicana cantó ante más de 45 mil personas. Su show fue uno de los más esperados del cartel. En él, la cantante aprovechó para pronunciarse ante la justicia en el caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril y 13 días después fue encontrado su cuerpo al interior de la cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León.