El actor Danilo Carrera compartió en sus redes sociales que fue atropellado en las calles de la Ciudad de México.

Pese a que en su momento se pensó que no era cierto, pues bromeó con la situación, el actor fue visto utilizando muletas.

“Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time”, escribió el actor en Twitter.

Pese a que varios de sus seguidores le preguntaron si en verdad sufrió un accidente, él ya no respondió.

Fue hasta la mañana del miércoles 22 de febrero que lo captaron en las instalaciones de Televisa caminando con muletas y con un pie inmovilizado, que finalmente confirmó que sí fue atropellado.

“Estoy bien. Sí, accidentes que pasan”, dijo el protagonista de Quererlo todo al ser cuestionado por un reportero de Hoy. D

anilo se mostró hermético pues dijo que su estado no era algo de interés para sus seguidores, por ello no dio detalles de lo que le sucedió.

“Son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”, dijo ante la cámara.

Sin dar más detalles, el actor se adentró a la televisora y participó de forma activa en las grabaciones de El amor invencible.