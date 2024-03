El Deportivo Saprissa está en un crisis y eso se ve reflejado con la voz de la afición, los morados que llegaron al juego contra San Carlos mostraron una cara que hace tiempo no se veía en el Saprissa.

El primer cuestionado, después del primer gol, fue el arquero Kevin Chamorro, quien vivió una silbatina constante durante el segundo tiempo.

La molestia de la afición fue tanta, que empezaron a gritar el nombre de su suplente, Esteban Alvarado, la voz de la afición fue contundente y retumbó por todo el Ricardo Saprissa.

Otro de los jugadores que tiene molestos a los aficionados morados es Eduardo Anderson, quien a pesar de tener pocas titularidades, salió silbado en le segundo tiempo.

Por último, Orlando Sinclair fue otro de los que se llevó las silbatinas de la exigente afición morada, tras varias jugadas ofensivas donde no logró concretar de buena forma.

Reacciones:

Sin duda esta situación generó reacciones de los líderes, el primero en hablar fue David Guzmán, quien entendió a la afición y señaló que es parte de la exigencia de estar en Saprissa dar siempre el máximo nivel.

“Que se enojen, es bueno para nosotros, como jugadores tenemos que tomarlo de muy buena manera. Todos tenemos que darnos cuenta en lo que estamos fallando y tenemos que mejorar” señaló Guzmán en declaraciones para FUTV.

Mientras tanto Vladimir Quesada señala que no entiende por qué la afición morada le reclama al arquero titular.

“No comprendo que es lo que se le achaca a Kevin Chamorro, no entiendo, no entiendo en qué ha fallado, analizo, veo los videos y veo los goles, realmente no recuerdo en cuál tuvo injerencia, recuerdo el año pasado en un juego contra Herediano tuvo un despiste, Kevin va a seguir jugando“ aseguró el técnico morado en conferencia de prensa.