Un grupo de cinco niños ha despertado la indignación de toda una comunidad en Rayón, México.

Trascendió que estos menores, estudiantes del sexto grado de primaria del plantel educativo Ejército del Trabajo, realizaron constantes abusos contra niños más pequeños, entre ellos un caso de agresión sexual.

Según información de medios locales, un video en la red social TikTok despertó la alerta de bullying en el colegio, pues se pudo constatar la agresión que se produjo el 31 de mayo contra un menor de segundo grado de primaria.

El material difundido muestra a cuatro niños golpear a un pequeño, mientras que el quinto graba y se burla del lamentable episodio.

Los mayores no solo lo agreden, sino que lo mantienen amenazado con un arma punzocortante.

Luego de la publicación del clip, otros menores se animaron a denunciar abusos de los que fueron víctimas por el mismo grupo.

Debido a esto, varios padres de familia han exigido que los agresores sean expulsados de la institución de forma inmediata.

Denuncias de los niños

De acuerdo a información de las autoridades, varias niñas comunicaron que el grupo de agresores las habrían chantajeado sexualmente. Además de estos testimonios, un menor aseguró haber sido víctima de abusos sexuales por parte de los mismos estudiantes.

La consternación en los padres los llevó a manifestarse en las afueras del centro educativo para exigir medidas disciplinarias. No obstante, el director del plantel aún no accede al pedido, ya que, según indica, no ha recibido denuncia policial alguna en contra de los acusados.

Finalmente, se conoció que los agresores habrían recibido como ‘castigo’ no acudir presencialmente a la escuela, sino llevar sus clases de manera online.