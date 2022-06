Hace unos días la cantante argentina Cazzu fue captada acompañando a Christian Nodal a su concierto en Cruz de la Sierra, Boliva. Después de este suceso, se hizo viral un video, en el que se puede ver a ambos artistas tras bambalinas besándose.Las especulaciones de un noviazgo han estado sobre la mesa desde una presentación en Argentina. En ella,Nodal invitó a Cazzu a cantar junto a él en el escenario. Justo antes de ese momento, la cantante estuvo grabando una serie de historias en las que entonaba las letras del mexicano.

Además, hace unas semanas, los dos fueron fotografiados paseando en Guatemala de la mano. Posteriormente, Nodal compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde dejaba ver que estaba en Barcelona acompañando a la cantante a un concierto. Las especulaciones fueron más allá e incluso aseguraron que el mexicano se había realizado un tatuaje en honor a la rapera argentina, lo que confirmaría su romance.

Cazzu lo desmiente

Sin embargo, parece que su relación no es de noviazgo. Hace tres semanas, la compositora argentina externó una serie de declaraciones de su vida para una entrevista con EXA. Dijo que le gustaba escribir sobre el amor más no vivirlo. En algún punto el entrevistador le preguntó su opinión sobre tatuarse el nombre de alguien, a lo que ella respondió: “No bueno, eso es siempre una mala idea, yo no hago esas cosas”. También mencionó que sería difícil cuadrar su tiempos para una relación ya que se encuentra muy enfocada en su profesión.

De todas formas, Cazzu contó su experiencia al compartir escenario con Christian Nodal. La rapera dijo que para ella fue una sorpresa y que no lo tenía planeado. “Yo solo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”, comentó. Hasta el momento ni Cazzu ni Nodal han confirmado su relación. Muchos aseguran que tratarán de mantenerse lo más privado posible, ya que en una reciente entrevista el músico sonorense reveló que el error más grande que cometió con Belinda fue hacer pública su vida privada.