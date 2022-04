Juan David Cuéllar, el chofer de que recogió a Debanhi Escobar y le tomó la última fotografía en la que se ve con vida por última vez, rompió el silencio.

Según detalló El Comercio, el hombre relató que recibió un mensaje de las amigas de Debanhi para que pasara por ellas, las chicas solo subieron a Escobar.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento en que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”, explicó en entrevista con el periodista Luis Padua.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar, reveló algunos audios que grabó durante la madrugada del 9 de abril, día en que desapareció Debanhi



Vea la entrevista completa aquí -> https://t.co/77qXDcKwgM#INFO7Local #INFO7 #Noticias #Debanhi #NuevoLeón pic.twitter.com/MOXQDCnj33 — INFO7 (@info7mty) April 27, 2022

Según Cuéllar, Debanhi le dijo que las otras jóvenes eran malas amigas porque la habían dejado.

De acuerdo con su versión, la joven le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto.

“Donde avancé antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo se baja ahí es donde yo tomo las fotografías le aviso a su amiga de que se bajó”, relató el chofer.

La última foto que se tiene de Debanhi Escobar y que presuntamente tomó el chofer que la buscó en la fiesta para llevarla a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar).

“Se bajó, ya no quiso que la llevara”

Luego mostró otros audios donde la versión del chofer tiene un pequeño cambio, pues presuntamente le mandó un audio a sus amigas a quienes les dijo que le pidió a Debanhi salir del automóvil, detalla El Comercio.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás’ te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, namás’ te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché”.

Mario Escobar, padre de la joven aseguró que la Fiscalía de Nuevo León le mostró imágenes donde se ve al taxista manoseando los pechos de su hija, y dijo que esa acción detonó que ella se bajada del vehículo.

“En ningún momento (la acosé), yo traté de ayudarla”, dijo el taxista durante la entrevista.

“Nunca pensé estar en esta situación, no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad y más que todo, porque el señor hace una acusación grave, me acusa de acoso y en ningún momento la acosé, él (Mario Escobar) dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”, agregó.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar explica sus motivos para dar su versión de los hechos en el caso de la desaparición de Debanhi Escobar



Vea la entrevista completa aquí -> https://t.co/77qXDcKwgM#INFO7Local #INFO7 #Noticias #Debanhi #NuevoLeón pic.twitter.com/fVIlz6pD0e — INFO7 (@info7mty) April 27, 2022

