El campeonato 120 de la historia del futbol costarricense arranca este sábado 14 de enero.

Con el Saprissa como actual defensor y con Guanacasteca en aprietos por el descenso, el fútbol tico volverá a las canchas de los 12 equipos del país.

La jornada #1 del campeonato iniciará con el duelo entre Santos de Guápiles y Liga Deportiva Alajuelense a las 7:55 p.m.

Además, el Club Sport Herediano recibirá a Guadalupe F.C a las 8:00 p.m.

Para el domingo, la jornada se completará con los encuentros entre Cartaginés y Pérez Zeledón a las 11 a.m.; San Carlos vs Puntarenas a las 3:00 p.m.; Saprissa vs Guanacasteca a las 4 p.m. y Sporting vs Grecia a las 5:30 p.m.

Saprissa, al ser el campeón del torneo de apertura, es el único que tiene el boleto asegurado a la próxima edición de la Liga Concacaf.

Mientras que Alajuelense, Herediano y Cartaginés pelearán por otro cupo al torneo.

Guanacaste se encuentra último en la tabla general, aunque Santos de Guápiles y Guadalupe también se encuentran en posiciones peligrosas.

El dedicado para este torneo será José Luis “El Rápido” Ortiz Araya (q.d.D.g).