Brisa Hennessy habló con Deportes Repretel luego de su último día en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y entre lagrimas mostró una vez más su amor por Costa Rica.

“Solo quiero agradecerles el apoyo y amor, estoy triste que no pude conseguir esta medalla para todos ustedes, pero estoy más conectada con mi hermoso país más que nunca en mi vida”.

Brisa aseguró que fue un viaje largo y lleno de expectativas, donde tenía muchos retos pero no se rendirá.

“Este viaje tenía muchos retos, pero vamos a seguir peleando”.

Agradeció quebrándose un poco su voz, a su familia y todos los costarricenses que estuvieron pendiente de ella.

“Este año fue increíble, en este viaje tenía muchos retos, momentos muy difíciles y momentos increíbles también, así es la vida, no podría estar en este momento sin el apoyo de mi mamá, mi papá, de mi gente de Costa Rica, me siento muy honrada de representar este hermoso país, no tengo palabras”.

Deja una gran enseñanza en su discurso luego de la derrota, donde señala que su meta es inspirar a los niños y niñas a seguir sus pasiones.

“La mejor medalla para mi es inspirar a los niños y las niñas para hacer más deportes, que tengan más pasiones y para seguir adelante con sus sueños, esa es mi razón y espero que todos los niños y las niñas sigan adelante con sus sueños” dijo la tica entre lagrimas.

Por último y con gran sentimiento, Brisa Hennessy dejó un gracias.

“Gracias Costa Rica de corazón”.

Brisa Hennessy superó su última participación en los Juegos Olímpicos y a sus 24 años sueña con seguir representando a nuestro país.