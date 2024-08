Gerald Drummond habló de su experiencia en París 2024 y su lucha para meterse a una final de atletismo, donde destacó su madurez en esta etapa.

“Creo que soy más maduro, más inteligente emocionalmente, estoy más rápido, hago muchísimas cosas mejor con mi equipo multidisciplinario, la psicóloga, mi entrenador y la nutricionista”.

Gerald Drummond también aprovechó para comparar su primera participación en Juegos Olímpicos con esta ocasión en Paris 2024.

“Esa vez en mis primeros juegos, creo que llegué un poco nervioso, no supe manejar la presión, tal vez de todo un país viéndome competir, pero creo que eso me dio muchísima experiencia para venir hoy y tratar de dar mi máximo de esfuerzo, lo hice mucho mejor que lo que lo hice en Tokio, la experiencia de correr un estadio de 80 .000 personas, casi que lleno, es increíble, en Tokio el estadio estaba vacío”.

El apoyo de su familia fue vital para llegar hasta donde está y Gerald no olvidó agradecerles públicamente por siempre estar con él.

“Ahora disfruté demasiado competir acá. Me encantó ver a mi familia porque me la pusieron en la pista y creo que eso me dio como una retrospectiva de todo lo que he vivido en mis últimos 20 años de carrera y todo lo que ellos me han apoyado y creo que este triunfo no es solo mío, es de ellos también”.

Gerald Drummond señaló que esto que vive es un sueño de niño y que durante su carrera siempre soñó con estar entre los primeros 20 del mundo.

“El número 21 del mundo es algo grandioso, es algo que siempre soñé desde niño, pero cuando fui creciendo vi que era algo muy difícil, sin embargo, seguí luchando y hoy lo estoy consiguiendo, estar entre los 20 mejores del mundo es algo increíble y nada, pues muchas gracias a todos que me han estado apoyando”.