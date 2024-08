Ayer Brisa Hennessy terminó su participación en los Juegos Olímpicos, la atleta de Costa Rica quedó de cuarta en el campeonato de surf en Tahití. Pese a tener oportunidades de representar a Japón y Estados Unidos, logró poner el nombre del país en lo alto.

En una entrevista con el medio especializado en surf, Duke, la nacional dio una extendida entrevista donde contó su sentir y explicó parte de sus acciones en competencia.

Al principio detalló cómo se sentía.

“Me siento un poco triste, pero siento mucho amor por el país, estoy muy honrada de representar a Costa Rica y esta experiencia fue increíble y estoy muy conectada con mi hermoso país“.

La deportista utilizó esta experiencia en las justas para dar a entender que no todos los días son de ‘arcoíris’ y ‘sol’, también hay ‘lluvia’.

Explicó su interferencia en el enfrentamiento contra Tatiana Weston-Webb.

Creía que Weston-Webb no quería la ola, que no iba hacia ella. Piensa que fue un momento de desconcentración, dijo que “mi mente no funcionó bien“.

Sobre su participación en Los Ángeles 2028

Brisa Hennessy dice que para las próximas olimpiadas falta mucho tiempo, representa un período de cuatro años más, por lo que no puede decir si participará o no, solo el tiempo se lo dirá.

Añade que quiere vivir y disfrutar el presente con el que cuenta.

La atleta de Costa Rica perdió este martes contra Tatiana Weston-Webb y Johanne Defay. Miles de comentarios en redes expresaron su agradecimiento a Brisa Hennessy por la participación y amor al país.