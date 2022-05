Hace unas semanas, el mundo de los cómics se revolucionaba cuando Sony Pictures daba a conocer que Bad Bunny protagonizaría “El Muerto”, la próxima película de Marvel. Esto fue confirmado por el representante del cantante, quien no se había pronunciado hasta el momento, pero en una reciente entrevista, hizo unas declaraciones sobre este papel.

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me haya brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”, expresó.

Cabe mencionar que el personaje de El Muerto, es un personaje secundario de Spiderman y apenas ha tenido presencia en los cómics del famoso superhéroe.

Bad Bunny aseguró que la película dará mucho de qué hablar. (Foto: Instagram frikixplorer).

El Muerto llegará a la gran pantalla junto a otros proyectos del llamado Spiderverse de Sony junto a Kraven el Cazador y Madame Web, cuyas producciones están mucho más avanzadas. Tanto es, que la película de Kraven ya se encuentra en pleno rodaje con Aaron Taylor-Johnson.

Otros papeles de Bad Bunny como actor

No es la primera vez que “El Conejo Malo” se incursiona como actor. Benito (nombre real del cantante), ya ha aparecido en varias superproducciones. Algunas son la serie Narcos o Fast & Furious 9. Su próximo estreno de este año es Bullet Trai, una película donde interpreta a un asesino tras la pista del mismísimo Brad Pitt.