Bad Bunny protagoniza la última portada de GQ. Junto con una sesión de fotos con temática de verano, que combina perfectamente con el tema de su último álbum, Un Verano Sin Ti, la superestrella internacional también habló con la revista sobre su vida personal y su imparable carrera.

Al igual que casi todos los raperos, la música de Bad Bunny incluye muchas canciones sobre mujeres. Una canción en particular, “Títí Me Preguntó”, despertó el interés de los fanáticos que siguen la relación del reggaetonero con su novia de toda la vida, Gabriela Berlingeri.

Dado que la canción presenta a Benito alardeando de tener una novia hoy y otra mañana, las redes sociales corrieron con un rumor aparentemente infundado de que los nativos puertorriqueños están en una relación “abierta”. Si bien el artista no abordó esa narrativa específicamente en la entrevista, sí habló del hecho de que el público realmente sabe mucho menos de lo que piensa sobre su vida personal.

“Quiero decir, voy a publicar una foto con Gabriela, pero no estoy haciendo una historia de amor”, dijo a la revista. “Publico fotos porque es lo que haces en estos tiempos: publicar fotos. A veces, por mucho que seas anti-redes sociales, es imposible. Por mucho que digas, ‘Voy a quedarme fuera de esto’, de repente dirás, ‘Voy a publicar una foto’, ¿sabes?

Bad Bunny continuó diciendo: “La gente no sabe nada sobre mi relación. No saben si estoy casado, ¿sabes? Tal vez ya estamos casados ​​y la gente no lo sabe”. “Solo digo eso”, aclaró. “No estoy casado.”

A principios de este año terminó una gira por América del Norte, y el reggaetonero ya se está preparando para embarcarse en una nueva gira por estadios dentro de unos pocos meses. A pesar de que el ascenso meteórico que ha experimentado puede hacer que otros se cansen, Benito insiste en que todavía siente la misma emoción que sintió el primer día.

“Nunca te acostumbras a eso”, dijo sobre las decenas de miles de personas en la multitud de sus espectáculos. “Nunca se vuelve normal. Siempre te causará emociones ver a la gente emocionarse tanto y recibirte de esa manera. Te cambia”.