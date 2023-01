Shakira y Bizarrap no han dejado de estar bajo la mirada del mundo entero. Ahora la que reaccionó a la nueva canción fue la doctora Polo, de “Caso cerrado”.

La reacción de la abogada y presentadora cubanoestadounidense Ana María Cristina Poloes es una de las más divertidas y llamativas.

La doctora Polo, publicó un gracioso video en TikTok en el que, con una copa de champaña en la mano, frente a la chimenea y haciendo jocosas muecas dice:

“Ay Dios mío, qué loquera. No, yo no puedo con estas locuras”.

El video lo acompañó con un corto texto: “Así es! Las mujeres facturando”, haciendo referencia al verso de la canción en la que Shakira dice:

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.