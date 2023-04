Desde hace unas semanas, Ariana Grande estuvo en tendencia en redes sociales, debido a que se viralizaron algunas imágenes de la famosa en donde se podía apreciar un drástico cambio físico debido a su aparente pérdida de peso.

Así, ante las constantes críticas, la intérprete de éxitos como Side to side, Bang Bang o Thank u, next rompió el silencio desde su cuenta de TikTok y no sólo lamentó todos los comentarios que los usuarios han realizado sobre su persona, sino que se tomó el tiempo de explicar los motivos por los que se ve diferente a lo acostumbrado.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó a decir.

De igual forma, la artista explicó que a veces la forma en la que una persona se ve no dice por completo cómo se encuentra realmente.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo”, puntualizó.

La explicación

Ariana Grande explicó que un tiempo de su vida estuvo en tratamiento para su salud mental y, además de ello, no tenía los mejores hábitos alimenticios. No obstante, como en ese entonces “lucía bien para el público”, nadie la criticó.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, dejó entrever la también actriz.

La estrella de Hollywood aprovechó su video para reflexionar sobre cómo opinar de cuerpos ajenos no era lo más adecuado y exhortó a las personas a ser un poco más empáticas.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, recalcó.

Grande mostró su apoyo a todos aquellos que han llegado a atravesar una situación similar y destacó que el quererse a uno mismo es algo imprescindible.

“Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, concluyó.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y los fans de la cantante no dudaron en reaccionar y darle mucho cariño.

“Te amamos reina, tú eres perfecta tal y como eres”. “Necesitaba escuchar esto justo hoy, te amo siempre”. “Estoy en proceso de amarme a mí misma y las palabras de ari me llegaron al corazón, ella es un ángel”. “Te amo @arianagrande y siempre habrán comentarios sobre los cuerpos pero no eso no es impedimento para ser la persona más linda del plante, te extraño”, son algunas de las menciones que aparecen en TikTok.

Cabe recordar que actualmente, Ariana Grande se encuentra inmersa en el mundo cinematográfico, pues está trabajando en la adaptación de Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz.

En este sentido, la actriz de Victorius ha dicho estar muy emocionada y, en una publicación en su Instagram, además de hablar sobre este ambicioso proyecto, apuntó:

“Trabajar de la manera más segura, hermosa y amorosa, para ser dirigidos por el director más reflexivo, brillante, compasivo y cálido posible en este planeta, mi otro mejor amigo de Oz, Jon [Chu]. Está transformando y sanando partes de mí que nunca supe que lo necesitaban”.