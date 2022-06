La abogada de Amber Heard dijo que el frenesí “desequilibrado” de las redes sociales influyó en el jurado. Además, aseguró que su clienta no tiene los USD 10 millones para pagarle a su ex marido.

Elaine Bredehoft habló el jueves en el programa “TODAY” de NBC, un día después de que Depp ganara su demanda contra Heard, su ex esposa.

Bredehoft dijo que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

Llamó a la cobertura de las redes sociales “horrible”. Durante el juicio de seis semanas, las publicaciones en TikTok y Twitter parecían favorecer a Depp de manera abrumadora.

“Es como el Coliseo Romano, ¿sabes? Cómo vieron todo este caso. Yo estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y lo dejé registrado y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Pero lo convirtió en un zoológico“, dijo Bredehoft.

La abogada describió las primeras palabras que Heard le dijo después de que se anunciara la decisión del jurado.

“Una de las primeras cosas que dijo fue: ‘Lo siento mucho por todas esas mujeres. Esto es un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal’”, dijo Bredehoft. “Ella siente la carga de eso”, acotó.

Bredehoft dijo que el veredicto envía “un mensaje horrible”.

“A menos que saque su teléfono y grabe en video a su cónyuge o a su pareja golpeándolo, efectivamente no le creerán”, agregó.

Depp, que no estuvo en la corte el miércoles, demandó por USD 50 millones en daños por un artículo de opinión de 2018 de Heard en The Washington Post, en el que dijo que se había convertido en una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Aunque nunca mencionó a Depp por su nombre, sus abogados dijeron que se refería indirectamente a las acusaciones que ella hizo contra él durante su divorcio de 2016.

El jurado otorgó a Depp USD 15 millones en daños: USD 10 millones en daños compensatorios y USD 5 millones en daños punitivos, aunque la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Por su parte, el jurado determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar la sentencia de USD 10,4 millones, Bredehoft respondió: “Absolutamente no”.

Y confirmó que Heard tiene la intención de apelar el fallo.

“Tiene excelentes motivos para ello”, dijo Bredehoft, y señaló que se descartó mucha evidencia relacionada con el caso de difamación perdido de Depp en el Reino Unido hace dos años por las acusaciones de que golpeó a Heard.

Explicó que se suprimieron los registros médicos de Heard, que dijo que eran “muy significativos” porque mostraban “un patrón que se remonta a 2012 cuando Amber le informó esto a su terapeuta”.

Bredehoft dijo que el caso era “una historia de dos juicios”.

“Johnny Depp presentó una demanda en el Reino Unido por el mismo caso y la carga de la prueba fue más fácil para él allí”, dijo. “El tribunal encontró que el Sr. Depp había cometido al menos 12 actos de violencia doméstica, incluida la violencia sexual, contra Amber. Entonces, ¿qué aprendió el equipo de Depp de esto? Demonizar a Amber y suprimir la evidencia”, dijo.

“Tuvimos una enorme cantidad de evidencia que fue suprimida en este caso que estaba en el caso del Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido, cuando llegó, ganó Amber. El Sr. Depp perdió”, continuó Bredehoft.

Heard dijo que estaba decepcionada “más allá de las palabras” y calificó el veredicto como un “revés” para las mujeres.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido”, dijo Heard en un comunicado publicado poco después.

“Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés… Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, dijo.

En un comunicado el miércoles después de que se conociera el veredicto, Depp dijo: “El jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.