La modelo Behati Prinsloo, de 34 años, estuvo el pasado fin de semana en el ‘backstage’ del concierto de Maroon 5 en Las Vegas.

Esta aparición pública es la primera desde que su marido, el cantante Adam Levine, de 43 años.

Fue acusado de engañar a su esposa embarazada y de enviar mensajes a varias mujeres a través de los DMs de Instagram con la intención de ligar con ellas.

Adam Levine al frente de Maroon 5 subió al escenario del MGM Grand Hotel de Las Vegas este sábado en la gala benéfica ‘The Event’,organizada por el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal. Al evento también asistieron estrellas como Rob Gronkowski, Camille Kostek, Logan Paul y Flavor Flav.

El exjugador de Los Ángeles Lakers, de 50 años, mantiene una gran amistad con el cantante de Maroon 5.

Es más, cuando saltó el escándalo de la infidelidad, Shaquille O’Neal fue uno de los rostros conocidos que defendió a Levine.

Es más, tal y como se ha hecho eco el portal estadounidense Page Six, en una entrevista previa a la gala benéfica el exdeportista tampoco se mojó acerca de la polémica y volvió a defender a Adam Levine.

“Yo no era el mejor marido del mundo, así que no me da derecho a machacar a otras personas.