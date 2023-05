Abril se convirtió en el primer mes del 2023 que registra más decesos en carretera respecto al mismo mes del año anterior.

Fueron 42 las personas que perdieron la vida el mes pasado, 16 más que en abril del 2022.

Enero con 36 decesos (20 menos que en enero del 2022), febrero con 44 fallecidos (uno menos que febrero del 2022) y marzo con 40 muertes (4 menos que marzo del año pasado) consolidaron en el primer trimestre del año una tendencia a la baja, pero abril mostró un radical aumento.

Incluso, señaló Alexander Solano Quirós, director de la Policía de Tránsito, los 42 fallecidos en abril pasado representan el mes de abril más mortal de los últimos 4 años; fue en abril del 2019 cuando se había tenido una cifra mayor, con 47 fatalidades.

Pese al quiebre de la tendencia que se venía dando en los primeros tres meses del 2023, con el aumento en abril, aun así, el primer cuatrimestre del año cerró con menos decesos en carretera, respecto al mismo periodo del 2022, al sumar 162 vidas perdidas en las carreteras, 9 menos que en el mismo lapso del año anterior.

“A nivel general, el saldo es más positivo que el año pasado, abril se nos salió de la norma, con un aumento respecto al año pasado, pero estadísticamente cerramos enero con menos decesos que enero del año pasado, lo mismo ocurrió con el primer bimestre, el primer trimestre y ahora con el primer cuatrimestre del año.

Esperamos que la tendencia a la baja se mantenga y en eso juega mucho nuestra labor operativa en carretera”, detalló Solano Quirós.

Lo dicho por el funcionario se respalda en las estadísticas, con un enero con 20 muertes menos que enero del 2022, un primer bimestre con 21 decesos menos, el primer trimestre con 25 fallecidos menos y cierra el cuatrimestre con 9 fenecidos menos respecto al año pasado.

Exceso de velocidad

De igual manera que se ha dado una tendencia a menos muertes en carretera en el 2023, también se está consolidando el exceso de velocidad como el principal riesgo en carretera.

Se contabilizan en los primeros 4 meses del año 70 fallecidos en accidentes que se vinculan con esta posible causa, lo que duplica al siguiente riesgo, que es la invasión de carril (35 casos).

El año anterior, el exceso de velocidad se convirtió, por primera vez, en la principal causa de muerte en carretera. Registró 192 fatalidades, muy por encima de la segunda causa, la invasión de carril, que sumó 87 casos.

Otros datos

La motocicleta sigue como el vehículo en el que más personas mueren, con 79 casos de los 162 registrados, le sigue la bicicleta con 14 decesos y, luego, los vehículos rurales con 4 muertes.

Del total de vidas perdidas, 139 son hombres y 23 mujeres, según estadísticas de la Policía de Tránsito.

La mayoría de las personas mueren en la madrugada (12 am a 6 am) con 56 casos, seguidos por la noche (6 pm a 12 am) con 48 fatalidades; mientras que la mayoría de fallecidos (43) eran jóvenes entre los 21 y 30 años, seguidos por personas entre los 31 y los 40 años, con 40 decesos.