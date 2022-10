Un impactante video mostró el momento en que una maestra tuvo que calmar a sus estudiantes, mientras habían una balacera afuera de la institución en México.

A causa del hecho, una persona murió y dos más quedaron heridas, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública local.

Además, agregaron que el tiroteo se presentó sobre las 2:00 de la tarde, en contra de los ocupantes de una camioneta que se estaba en el sector.

Sin embargo, no se han anunciado más detalles sobre quiénes eran y por qué fueron atacados los tres afectados.

A pesar de la situación, ningún menor de edad fue víctima del tiroteo, pero sí se volvió viral un video en redes sociales en el que se muestra el momento exacto en que el que se desató el tiroteo.

En el plantel educativo, una profesora les indicó a sus estudiantes qué debían hacer para evitar ser blanco de las balas.

“Todos abajo, por favor, no pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos abajo.

No se muevan, por favor, ahorita va a pasar, nada más tenemos que estar abajo. Silencio, por favor, silencio porque tenemos que escuchar”.

Son las instrucciones y palabras de consuelo de la maestra, mientras en el fondo se escucha el resonar de los tiros.