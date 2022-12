Una maestra distrajo a sus estudiantes durante una balacera, con una canción de Taylor Swift.

El incidente se produjo a eso de la 1pm, en la zona turística de Miramar en Guaymas, en México, detalló larepublica.pe.

Los menores tenían entre 3 y 5 años de edad y la balacera se produjo afuera del kinder.

En el video fue difundido por las redes sociales de la maestra infantil.

En las imágenes se ve cómo los estudiantes son ubicados debajo de las carpetas mientras ella canta a gritos: “Come on, I can hear you, shake it off, shake it off!”, con el fin de distraerlos de los disparos.

Según los ciudadanos, no es la primera vez que ocurre ese escalofriante suceso en la ciudad, indicó el medio de comunicación.

🔴 Una maestra de kinder protegió a sus alumnos e intentó tranquilizarlos con una canción de Taylor Swift durante una balacera en Guaymas, Sonora, en la cual murieron cuando menos dos personas.pic.twitter.com/FDJDed3TY0 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 7, 2022

Redacción

Repretel.com