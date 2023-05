El Ministerio de Salud firmó la derogatoria sobre el uso de mascarillas en centros médicos.

Ahora, al llegar a un hospital, clínica o EBAIS, ya no es obligatorio ingresar con mascarilla y no le pueden negar el acceso al centro de salud si no la lleva puesta.

Eso sí, tome nota, porque el lineamiento establece criterios donde sí se debe utilizar la mascarilla.

Por ejemplo, se deberá usar la mascarilla en centros de salud cuando se requiera la atención de pacientes con enfermedades infecciosas del sistema respiratorio.

El Ministerio de Salud ordenó a los centros médicos realizar una evaluación de riesgos y necesidades una vez al año.