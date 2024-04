La Policía de Tránsito ha multado, durante este 2024, a 2750 personas por no usar el casco y omitir el uso del cinturón de seguridad.

Según datos del Tránsito, las multas se realizan multas no solo porque el conductor no utilice los dispositivos de seguridad, sino también porque sus acompañantes omiten usarlos.

“‘Es mi vida’ no es una excusa válida para no usarlo, y las consecuencias en atención

médica y el luto de la familia también cuentan. El que les apriete, el que les estorbe o el que iba ‘ahí no más’ tampoco son justificaciones de recibo.” indicó la Policía de Tránsito.

La multa por no usar el cinturón de seguridad o el casco es de ¢123.000 y 988 conductores recibieron una sanción por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Otros 919 la recibieron por conducir la motocicleta sin casco o con este dispositivo de seguridad mal puesto o mal amarrado en el primer trimestre del 2024.

“A estas personas les salió barata la desobediencia, ya que más cara es la rehabilitación en un centro médico, un funeral y las consecuencias para los dolientes” indicó el Tránsito.

Las autoridades hacen un llamado a la utilización correcta de los dispositivos de seguridad, los cuales le pueden salvar la vida.