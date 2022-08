Andrés Soto Solís

Geiner Segura analizó su momento en el Club Sport Cartaginés, el técnico sabe que las situaciones no se dan pero se siente respaldado por directiva, jugadores y cuerpo técnico.

“No podemos ocultar, ni poner excusas, ha sido un mal arranque, no tenemos los puntos que queremos tener, como lo digo siempre esto es de resultados, tenemos que hacerle frente a eso, es parte de ser técnico”.

Segura habló que la directiva del Cartaginés le ha dado el respaldo a su trabajo y su continuidad.

“Yo tengo contrato este torneo y me queda uno más, hasta el momento que ellos decidan que me tengo que ir lo hablaremos, lo que me preocupa es que en el gremio nuestro que están en medios no tienen solidaridad con el colega, uno tiene que tener ética y si quieren llegar a un club que sea por méritos”.

¿Qué opina Geiner Segura de la petición de parte de la afición que lo quiere fuera del club?

“Es fútbol, nosotros tenemos una afición exigente, cuando a Cartaginés se le exige más se ve diferente, pasamos de un momento en que las cosas se nos dieron a un momento complica y cualquier afición pediría un cambio de técnico, me preocuparía si el cuerpo técnico estuviera desanimado”.

Geiner Segura se mostró contento con el respaldo de los jugadores y señaló que el trabajo día a día es lo que le da ese apoyo por parte de su camerino.

“Cuando yo llegué a Cartaginés lo primero que busqué es tener un camerino fuerte, siento que el respaldo viene por el trabajo, los jugadores saben cuando uno trabaja o no, estoy tranquilo porque uno les da un trabajo que ellos disfrutan, no hemos dejado de trabajar y estamos preocupados para recuperar jugadores”.