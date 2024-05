Keylor Navas dejó una huella imborrable en el Real Madrid, ya que ganó múltiples títulos con el conjunto de la capital española.

Navas ganó tres UEFA Champions League con los merengues, por lo que el cariño que se le tiene se enfoca en ese importante logro.

Es por eso que muchos aficionados recuerdan a Navas por encima de otros históricos porteros del Madrid y eso hace que todavía recuerden sus paradas.

Tras el anuncio de su salida del Paris Saint Germain, el famoso programa español El Chiringuito pide el regreso de Keylor Navas al Real Madrid.

Según indicó Edu Aguirre, periodista español que sigue de cerca al Real Madrid, el ucraniano Andriy Lunin podría salir del equipo a final de temporada.

La vuelta de Thibaut Courtois al equipo titular, en el mejor momento de la carrera de Lunin, tendría intranquilo al ucraniano.

Es por eso que Edu Aguirre indicó que, si Lunin se va, Keylor Navas debe regresar al Real Madrid, y es una opción que le “encantaría”.

“Lunin cobra dos millones, imagina que llega el Nápoles, el Milán, un Borussia Dortmund, coge un buen contrato de cinco años, gana sus cuatro o cinco millones y se va.” arrancó diciendo Aguirre.

“¿Entonces a quién tengo para el puesto? Un jugador con carácter, experiencia, liderazgo, que sabe lo que es el club para competir ahí, yo me traigo a Keylor por un año, dos años me traigo a Keylor, a mí me gustaría” concluyó Aguirre.

💣 “Si Lunin se va… ME TRAIGO a KEYLOR NAVAS”.



🤍 A @eduAguirre7 le encantaría que el costarricense volviese al Real Madrid.



🤔 ¿Estás de acuerdo con él?



🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/jpvQCjRYu9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2024

Sus compañeros de debate no cuestionaron a Aguirre, pero sí indicaron que llevarían a Navas siendo suplente de Courtois.

En un posible regreso de Keylor Navas al Real Madrid, el tico solo podría jugar la Copa del Rey y algunos partidos de Liga de forma esporádica.

Sin embargo, Keylor tiene un club ya interesado en sus servicios y es de la Major League Soccer (MLS).

Lea también: Keylor Navas jugaría de nuevo con dos futbolistas históricos (repretel.com)