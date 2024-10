En el juicio por la desaparición de la bebé Keibril García Amador, un experto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un detalle que pone bajo la lupa los movimientos del principal sospechoso.

Según las declaraciones del analista, el sospechoso de apellido Casasola compró una cinta adhesiva en un minisúper minutos antes de que se llevara a la bebé. Este dato fue expuesto la mañana de este miércoles, cuando el experto, quien es el último testigo de la Fiscalía, brindó su testimonio.

El testimonio indicó que Casasola mantuvo varias llamadas telefónicas con la madre de Keibril, quien es menor de edad, en los momentos cercanos a la desaparición de la niña.

Las llamadas fueron realizadas tanto antes como después de la sustracción. Además, el sospechoso también se comunicó con su padre y con la familia materna de Keibril en ese mismo lapso de tiempo.

Tras comprar la cinta adhesiva, el sospechoso presuntamente se dirigió a buscar a la niña y luego fue a la zona conocida como Las Mesas, en Cervantes de Alvarado, Cartago.

Según la hipótesis del OIJ, Casasola le habría dado muerte a la bebé, aunque, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para que la Fiscalía lo acuse por homicidio.

Actualmente, la Fiscalía acusa a Casasola por el delito de sustracción de menor y por tres violaciones, pero no ha presentado cargos por asesinato, ya que la evidencia no es concluyente en ese sentido. No obstante, tras el juicio, existe la posibilidad de que la Fiscalía presente nuevos cargos relacionados con la muerte de Keibril, si se encuentra más evidencia que lo sustente.

Este nuevo detalle sobre la compra de cinta adhesiva refuerza la sospecha de que Casasola pudo haber planeado el secuestro de Keibril con premeditación, así como un posible asesinato de la menor de 9 meses de edad en ese momento.