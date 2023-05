Shakira lanzó su nueva canción este jueves 11 de mayo llamada “Acróstico”.

La canción volvió a las baladas y enamoró a sus seguidores con esta nueva composición.

En la canción habla del amor maternal hacia sus hijos: Milan y Sasha.

La colombiana arrancó la canción con una picante frase “me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba“.

Durante el tema, se narra que a pesar de que sus padres se hayan separado, siempre tendrá amor para los dos pequeños.

Además, Shakira da durante la canción un indicio de lo que pudo pasar días después de su separación.

“Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad” dice.

Otro indicio de su relación con su expareja Gerard Piqué es cuando dice en la canción:

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios“.

“Si las cosas se dañan no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas” dice la canción.

El tema ya cuenta con más de millón y medio de visitas y está en la posición #2 de tendencias de Costa Rica en la plataforma de YouTube.