El Deportivo Saprissa podría perder a su mayor figura al finalizar el año 2024, es decir, con el final del torneo de Apertura.

Según Mariano Torres, aún no toma la decisión de seguir o no con los morados y no sabe si retirarse al finalizar su contrato.

Torres termina contrato con el Saprissa en diciembre del presente año y el capitán morado desconoce cuál será su futuro,

Sin embargo, en el Deportivo Saprissa, esperan que el capitán argentino siga en el equipo tibaseño y no se retire a final de año.

“Queremos que Mariano siga, porque conocemos su calidad y vemos las estadísticas físicas, son impresionantes.” indicó el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas.

Además, Rojas asegura que Mariano está para jugar “mucho tiempo más” con los morados, a pesar de sus 36 años de edad.

“Es de los que más corren, de los que más desgaste tiene. A veces dice uno: ‘¿hasta dónde llega esto?’. Un jugador de 36 años que tenga esa capacidad física es impresionante” destacó Rojas.

Eso sí, Rojas destacó que la decisión final de seguir en el Saprissa o retirarse la tiene Mariano Torres, pero que él podría estar mucho tiempo más en el club.

“Nos tocará sentarnos y hablar para ver qué es lo que quiere y cuánto más tiempo quiere estar, pero las puertas están totalmente abiertas para que esté varios años más” dijo Rojas.

Torres está en el equipo morado desde el 2016 y es el capitán y principal referente del equipo tricampeón nacional.