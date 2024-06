El creador, Daniel Barrantes se inspiró en UP la pelicula para remodelar su hogar, la trama trata de un viudo de 78 años que tiene el sueño de atar muchísimos globos a su casa y volar a Sudamérica. Lamentablemente no todo es tan perfecto las replicas que tiene la casa de Daniel, pues nos cuenta que pasó por momentos difíciles cuando su madre quien sufría de una enfermedad terminal no podía pararse de su cama y solo podían veían peliculas juntos. Es por eso que se le ocurrió la genial idea de hacer realidad su sueño y poner en marcha cada detalle de la cinta que encanta a grandes y a chicos.