Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Luis Fernando Suárez nos avisó: “me encanta que este equipo sea emocional” y así fue Costa Rica hoy, salió a jugar el mejor partido de esta Copa Oro.

Unos 45′ minutos que hicieron crecer las ilusiones de los aficionados, pero una segunda parte que nos devolvió al inframundo en el que está sumergido la selección.

Un error de Kendall Waston determinó un penal que acabó prácticamente el sueño tico. A pesar de que se ha señalado que la jugada no fue penal.

Después de eso Costa Rica entró en un mar de dudas, en una seguidilla de cambios sin rumbo y una estocada final por parte de los aztecas con el 2-0.

Hoy la selección recibió un baño de realidad y donde vio su capacidad, sin embargo se revivieron los fantasmas del poco volumen ofensivo donde la tricolor está presa desde hace ya mucho tiempo.

México no fue superior a esta Costa Rica que aún no encuentra su rumbo, pero que la emoción, la garra y el corazón siguen dando para luchar pero no para ganar.