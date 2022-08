Un famoso paparazzi y cronista reveló intimidades de la ruptura y estuvo con la artista tras la difusión de las imágenes del futbolista con su nueva novia, Clara Chía Martí: “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños”

La ruptura de la relación de Gerard Piqué y Shakira continúa sumando controversia. Tras 12 años de vínculo y con dos hijos como fruto (Sasha y Milan), el carácter mediático de la separación y el contexto (con acusaciones de infidelidad hacia el jugador y un cuerpo de detectives contratado por la artista para confirmar las sospechas) la convirtieron en noticia permanente. En los últimos días, además, se anexó el hecho de que el defensor del Barcelona blanqueó su noviazgo con Clara Chía Martí, de 23 años, empleada de Kosmos, la empresa que pertenece al zaguero.

Pues bien, en las últimas horas salieron a la luz nuevos detalles del quiebre en el matrimonio, que el 4 de junio se transformó en oficial a partir del comunicado difundido por el entorno de la cantante. En su momento, el programa de TV Socialité había contado los “trucos” a los que apelaba el futbolista, de 35 años, para no ser descubierto en sus andanzas nocturnas.

El reducto preferido por el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 es un bar llamado La Traviesa. Allí, siempre según el show, concurría acompañado por Riqui Puig, ex compañero suyo en el plantel culé. Arribaba en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada.

Pero además, en el interior, Piqué disponía de un salón “reservado”, rodeado de cortinas rojas, al que sólo él definía quién entraba y quién no. Se trataría de una modalidad que Gerard empleaba con antelación. La influencer Luciana Guschmer planteó que el zaguero solía participar en fiestas con modelos junto a otros futbolistas, también con acceso restringido. Y en las mismas había una regla irrompible: no podía haber teléfonos móviles.

En esta oportunidad, fue el periodista y paparazzi español Jordi Martin en diálogo con RCN Mundo quien contó parte del detrás de escena de la separación, y del actual estado de ánimo de la artista. “Al principio, era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira. Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, se sumergió en la intimidad el cronista, que aseguró conocer en profundidad a la pareja desde el preciso momento en el que se conoció.

Además, Martin, que aceptó que se posicionó “a favor de Shakira” reveló que “siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quién para irme hablar con Shakira”.

Eso sí, el periodista remarcó que le anticipó a la artista, incluso al aire, que el jugador no le era fiel. “En un programa de televisión advertí a Shakira y dije ‘ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Y es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia seria”.

En efecto, hay dudas respecto a cuándo se inició el lazo entre Piqué y Martí. La primera imagen juntos data de febrero, mucho antes de la oficialización de la separación de Shakira. “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se ha mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, le informó a The Sun una fuente anónima cercana a la chica.

“Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada. A pesar de que han dicho que se va a separar, están muy enamorados y por eso Shakira está pasando un bache anímico terrible”, agregó el citado Jordi Martin. Los medios españoles, incluso, indicaron que los padres del futbolista ya “integraron” a Clara Chía al clan familiar.

En las últimas horas se abrió un nuevo frente de tormenta en la otrora pareja mediática. Es que el programa de TV Socialité registró al zaguero junto a Clara en el Summerfest Cerdanya, donde se presentó el cantante español Dani Martin. Allí, además, se los ve cercanos y acaramelados. “Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad: abrazos y caricias”, aseguraron las Mamarazzis del medio español El Periódico, además, “no se escondieron”, por lo que los presentes en el recinto pudieron hacer algunas fotografías y grabar algunos videos.

Dichas imágenes habrían roto un pacto. Según el mismo show televisivo, existía un acuerdo entre ambos mediante el cual no debían mostrarse en público con una nueva pareja por espacio de un año. Tras la aparición del video y las fotos, el propio paparazzi Jordi Martin la encontró de picnic con sus hijos y la artista le permitió retratarlos.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, subrayó el autor de las fotos.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, apuntó el contexto del encuentro.

Más allá del plano mediático, el judicial. La custodia de los niños parece acordada. Se habló de que Piqué firmaría la autorización para que se afincaran en Miami con su mamá, a cambio de un paquete de pasajes de avión para visitarlos y un monto de dinero fijo (alrededor de 400.000 euros) para que levantara una deuda. Lo que terminará en Tribunales, aparentemente, es la división de bienes, que se habría enturbiado por la aparición de un avión de 20 millones de dólares.