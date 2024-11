Autoridades se encuentran en este momento reunidas con el objetivo de gestionar la atención de las emergencias por las lluvias de las últimas horas.

La Comisión Nacional de Emergencias, junto al presidente de la República, Rodrigo Chaves, hoy declaró a la Región Norte y Norte del Caribe en alerta naranja. Solo la parte sur del Caribe se mantiene en alerta amarilla. En las últimas 24 horas se han reportado 286 eventos por inundaciones en 23 cantones.

En conferencia de prensa, se hizo especial énfasis piden a los ciudadanos no pasar por zonas montañosas, debido a qué es ahí es donde se han dado las principales lluvias.

“No arriesgue su vida compatriota, no arriesgue la vida de su familia, use el 911 de manera juiciosa, no viaje adonde no tenga viajar en estos momentos“, comentó Rodrigo Chaves.

CNE espera más lluvias para las próximas horas.