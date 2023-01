Hoy jueves 19 de enero arrancan los Juegos Nacionales en Costa Rica y le traemos la agenda del día de las distintas competencias.

Desde buena mañana, las distintas competencias arrancan su disputa y con gran variedad de enfrentamientos.

Repase la agenda del día:

Atletismo

En el Polideportivo de Monserrat de Alajuela, se disputarán las primeras competencias de atletismo de los Juegos Nacionales.

De 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., 45 eventos de pista y campo y 28 finales se disputarán en las categorías U13, U15, U18, U20 y U23; tanto en femenino como en masculino.

Balonmano

Al igual que el Atletismo, se disputará en el Polideportivo de Monserrat de Alajuela, con los siguientes enfrentamientos:

8:00 a.m. Tarrazú – San José (femenino)

9:30 a.m. Liberia – San Carlos (masculino)

11:00 a.m. Alajuela – Liberia (fem)

12:30 p.m. Pococí – Alajuela (masculino)

3:00 p.m. Desamparados – Matina (femenino)

4:30 p.m. Desamparados – San José (masculino)

6:00 p.m. Heredia – Cartago (fem.), 7.30 p.m. Cartago – Heredia (masc.).

Voleibol de playa

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se disputará la fase de grupos del Sub 19 y Sub 22, tanto en femenino como en masculino.

Los encuentros serán en el Polideportivo de Monserrat de Alajuela.

Taekwondo

El Complejo Rafael Rodríguez en San Ramón albergará los primeros enfrentamientos de Taekwondo.

De 9:00 a.m. a 12:00 m.d. se disputará el Poomsae cadete, tanto en individual femenino y masculino

Los enfrentamientos de parejas y equipos femenino y masculino serán a la 1:00 p.m. a 9:00 p.m. en combates cadete, femenino y masculino.

Tenis de mesa

De 9:00 a.m. en adelante, iniciará el torneo por equipos en las categorías U11, U13, U15 y U19 en categoría femenina y masculina.

El evento concluye el viernes y será disputado en el Instituto Julio Acosta de San Ramón.

Fútbol masculino

El menú del fútbol masculino iniciará a las 8 a.m. con el partido entre Nicoya y Corredores.

Luego, a las 10:30 a.m. Palmares y San Carlos se enfrentarán.

A las 2:00 p.m. Sarapiquí y Tibás disputarán su encuentro y la jornada cerrará a las 4:30 p.m. entre San José y Pococí.

Los partidos serán en el Estadio Jorge “Palmareño” Solís de Palmares.

Boccias

El Colegio Bilingüe de Palmares albergará la competencia de boccias a partir de las 11:30 a.m. hasta las 4.30 p.m.

Halterofilia

El Colegio de Naranjo será el encargado de albergar la competencia de halterofilia.

La jornada arranca a las 8:00 a.m. en la categoría de 55 kg juvenil masculina, a las 9:45 a.m. en la categoría de 45 kg juvenil fem.

Luego a las 11:25 a.m. se disputará la categoría de 61 kg sub 23 masculina; a la 1:30 p.m. la de 49 kg sub 23 femenina y a las 3:10 p.m. la de 61 kg juvenil masculina.

Se cierra la jornada a las 4:45 p.m. en los 49 kg juvenil femenina. y a las 6:25 p.m. en los 67 kg sub 23 masculina.

Baloncesto

Esta será la jornada de baloncesto que se disputará en el Polideportivo de Grecia:

9:00 a.m. Limón – Palmares (femenino)

10:30 a.m. Alajuela – La Unión (masculino)

12:00 m.d. Heredia – Belén (femenino)

1:30 p.m. Naranjo – San José (masculino)

3:00 p.m. Heredia – Nicoya (masculino)

4:30 p.m. San José – San Carlos (femenino)

6:00 p.m. Limón – Goicoechea (masculino)

7:30 p.m. San Ramón – La Unión (femenino)

Fútbol femenino

El Estadio Allen Riggioni de Grecia será el que albergará la jornada de fútbol femenino.

Se inicia a las 9:00 a.m. entre Pococí y Pérez Zeledón, luego a las 11:00 a.m. entre Escazú y Grecia.

A la 1:00 p.m. San Isidro y Nicoya se enfrentarán y la jornada se cerrará a las 3:00 p.m. entre San Carlos y Turrialba.