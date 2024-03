Gran parte de los adolescentes y jóvenes actualmente disfrutaron de las series de la cadena de Nickelodeon. Entre ellas está “iCarly”, “Zoey 101”, “Victorious” y “Drake y Josh”. Pero parece ser que habían hechos que fueron silenciados en los estudios de grabación.

Tal es el caso de Drake Bell, que se hizo mundialmente conocido por su papel en la serie “Drake y Josh”. Él mismo recientemente confirmó haber sido abusado sexualmente, por un empleado de Nickelodeon, en su adolescencia.

Esto lo confirmó el artista en un avance del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“, de la cadena Investigation Discovery.

“Estará compartiendo públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck”, dice la publicación. En el video no hay detalles del hecho, pero sí impresiones y desconcierto de cuándo sucedió.

En ese momento Bell tenía 15 años.

La pregunta es, ¿quién es Brian Peck?

Fue un entrenador de diálogos que tuvo Nickelodeon. Trabajó en los shows “All That” y “The Amanda Show”. En último programa mencionado, Drake fue el protagonista de la serie desde 1999 hasta 2002.

Peck fue arrestado en 2003 por un docena de delitos de abuso sexual, entre ellos un “acto lascivo” (podría se Bell) a un menor de 14 o 15 años y copulación oral a un menor de 16 años.

Para 2004 Peck no refutó los cargos en su contra y fue sentenciado a 16 años de cárcel y registrarse como delincuente sexual.

La serie dará inicio el próximo 17 de marzo, en la plataforma Max, pero solo en Estados Unidos. En ese momento se sabrá más datos de lo que sucedió.

Fuente: Variety, El Mundo y El Universal.