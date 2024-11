La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica otorgó dos escáneres fijos para los puertos de Limón y Puntarenas, en aras de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Durante la entrega de estos escáneres participaron el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Estos dos nuevos dispositivos tienen un costo que ronda los ₡12,300 millones. Cabe recordar que, en agosto, Estados Unidos donó 10 escáneres portátiles para detectar drogas en el país, con una inversión de $800 mil.

El presidente, en su discurso, señaló que esto es evidencia para los diputados de la Asamblea Legislativa y, principalmente, para los integrantes de la comisión que investiga lo que se ha denominado un narcoestado.

“Lo que se mira no se pregunta, dijo alguien famoso en México. Lo que es obvio, notorio y evidente no se cuestiona. No se hacen comisiones para cuestionar lo evidente, para contradecir la evidencia. Si se hace, no es por buena intención. ¿Vamos a hacer una comisión legislativa de cualquier tipo para verificar si es de día en este momento, a las 11:45 de la mañana, en el aeropuerto Juan Santamaría? Eso sería un sinsentido, como lo es cuestionar que este país y este gobierno son de narcotraficantes”, criticó Chaves Robles.