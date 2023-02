Andrés Soto Solís

Tres meses y veinte días, una cifra que no deja de decir Orlando Galo mientras da entrevistas, el volante suspendido por dopping habló con los medios previo al juego entre Herediano y Santos.

Galo no deja de aferrarse a la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego.

“Creo que la esperanza mía es volver lo más antes posible y la voluntad de Dios así va a ser”.

Además asegura que se está preparando para volver en buen nivel al fútbol cuando le den la oportunidad.

“Creo que si quieren ver un Orlando Galo bastantes años va a ser en Herediano porque me han apoyado de gran manera”.

“Cuando me den una respuesta voy a volver mejor que nunca, obvio no voy a volver con el mismo ritmo pero no voy a volver desentonado”.

Herediano tampoco ha desamparado al jugador y Galo asegura que está eternamente agradecido con los dirigentes.

“Si te digo que estoy agradecido con Heredia es porque lo estoy, nunca ha faltado comida en mi mesa, mi papás han estado enfermos por esta situaciones y la junta directiva nunca los han dejado solos”.

Aun no sabe la fecha de su regreso y asegura que tiene desde su sanción de no compartir con sus compañeros de equipo.

“No tengo una fecha exacta, yo estoy desenfocado completamente, estoy presente en ver a mis compañeros, ha habido problemas de que comenzaron mal el torneo, el equipo ha tratado de comportarse a la altura”.

“Tengo tres meses y veinte días sin ver a mis compañeros en la cancha o entrenamientos”.

Galo si está aprovechando su tiempo para estudiar y dedicarse a otras cosas que durante la carrera futbolística cuesta atender.

“He aprovechado el tiempo para sacar cursos de inglés, estos tres meses los he utilizado para otras cosas”.

Sin embargo no todo es positivo, Galo asegura de desde niños, hasta adultos le dicen cosas relacionadas a su dopping.

“Es complicado porque los niños por las noticias se enteran que Galo se puso una crema, y que un niño te diga en la cara que no pudiste ir al mundial por ponerte una crema son momentos difíciles porque es un niño el que te lo está diciendo”.

“En la calle adultos me dicen que me he metido cosas que jamás en la vida he probado, pero en la vida hay muchas personas y hay quienes quieren que te levantes y otras que no”.

El jugador está a la espera de volver.