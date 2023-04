Un hombre se llevó un regalo muy especial por parte de su esposa, quien lo sorprendió con un detalle único.

El hombre, debido a su difícil infancia, nunca tuvo juguetes cuando era niño y creció sin saber lo que era tener uno propio.

Sin embargo, eso cambió gracias a su esposa, quien no solo le dio esa dicha, sino que también le personalizó el detalle.

Este hombre, trabaja como camionero, por lo que su esposa le regaló un juguete de un camión.

Pero no cualquier camión, sino que le regaló una adaptación a juguete del propio camión que conduce en su trabajo.

“Mi esposo me contó que de niño no tuvo juguetes y se me ocurrió regalarle un camión idéntico al que manejo” dijo la mujer a través de su TikTok.

En el video se ve como el hombre jugaba en todo lugar con el camión de juguete que su esposa le regaló.

“Amo verlo feliz” dijo la esposa del hombre.