Bomberos del estado de Maryland, Estados Unidos, reportan que un niño de 11 años sufrió quemaduras leves luego de que entrara corriendo en un edificio de apartamentos en llamas para rescatar a su hermana menor de 2 años de edad.

El hecho se desarrolló en medio de un edificio de apartamentos residenciales en Wicomico County, detalló larepublica.pe.

“Regresó al departamento y pudo rescatarla del segundo piso. Sufrió quemaduras leves al escapar por segunda vez del apartamento con su hermana. Sus heridas eran tan leves que no requirieron atención médica en el lugar”, indicaron las autoridades sobre la hazaña del niño.

El menor tuvo algunas quemaduras por volver por su hermana, pero afortunadamente nada de gravedad.

Niño de 11 años salva a su hermana menor de un incendio en Maryland. Foto: Jefe de Bomberos del Estado de Maryland

“Si no hubiera salvado a mi hermana, me habría enojado conmigo mismo, porque podría haberla salvado fácilmente y me habría enojado conmigo mismo”, dijo el pequeño.

Los bomberos lograron sofocar el incendio en menos de 10 minutos

Dos de las unidades de apartamentos quedaron inhabitables, pero todos los ocupantes de los edificios en el interior en el momento del incendio están a salvo, dijeron las autoridades.

La causa del incendio se ha identificado como un evento eléctrico que tuvo lugar dentro de una habitación del segundo piso, pero no se ha aclarado dónde estaban los padres de los niños durante el incendio.