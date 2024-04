Una mujer falleció ahogada la madrugada de este lunes 22 de abril luego de caer con todo y su bicicleta a un pozo de agua.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer cayó a un pozo de 4 metros de profundidad que se encontraba detrás de su casa.

Su pareja sentimental realizó el hallazgo del cuerpo de la mujer esta mañana, luego de buscarla y no verla en su casa, según el reporte policial.

“Cuando me despierto, digo: ‘qué raro, mi mamita no está aquí’, busco y no está la bicicleta. Fui a buscarla y cuando regreso, miro al pozo veo la cartera que ella andaba” dijo su pareja, quien realizó el hallazgo.

Según el relato de este hombre, él intentó agarrar la mano de la mujer para intentar sacarla, pero no pudo y por eso dio aviso a las autoridades.

La mujer, identificada con el apellido Mora y de 57 años de edad, vivía en Batán de Limón.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos realizaron la extracción para dejar la escena en manos del OIJ.

De momento, se desconoce el origen del accidente, ya que la mujer estaba acostumbrada a transitar por este sector y sabía de la existencia del pozo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según valoran los agentes judiciales, la mujer pudo perder el control de su bicicleta y caer al pozo, donde murió ahogada.

A horas de la mañana, los familiares no sabían del fallecimiento de la mujer, debido a que viven en Upala, en la Zona Norte.

Por eso, pidieron que, si alguna persona los conoce, les diera aviso sobre el suceso.

La Cruz Roja atendió un suceso similar en Tierra Blanca de Cartago semanas atrás, pero se logró el rescate de los mismos.

