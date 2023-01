El mundo de la música nacional recibió la lamentable noticia de la muerte de Jaime.

El rapero costarricense, quien colaboraba con el Youtuber tico con más suscriptores “Rodezel”, murió este fin de semana.

Jaime era destacado por su estilo de rap, su velocidad a la hora de cantar, su potencial de imitación a cantantes internacionales y su creatividad.

El mismo Rodezel compartió la noticia del deceso acompañado de un texto de despedida.

Jaime fue parte de la producción de la canción “Ratio”, que junto a Rodezel, le compusieron al conocido streamer Juan Guarnizo.

La dupla realizó conocidos videos en la plataforma Youtube, por ejemplo, el “¿cómo sonar igual a cantantes famosos?”, que tiene más de 400 mil visitas.

“Desde que lo conocí en el colegio, él llegó a motivarme a crecer como persona y le dije que íbamos a crecer juntos.“

“Una persona demasiado determinada en su música, literal siempre que lo veía me enseñaba letra nueva que había escrito, tiene muchas canciones que no sacaba por ser muy perfeccionista y eso es puro amor al arte, no paraba de crear y de creer en los demás” dijo Rodezel.

“Nunca me esperé esto. Gracias por tanto Jaime” concluyó el Youtber tico ante la muerte de su amigo.