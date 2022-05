Lionel Andrés Messi tuvo una larga charla con TyC Sports donde habló de su rendimiento, del primer año en Paris y demás situaciones, donde destacó las secuelas que vivió con el Covid 19.

El argentino señaló que estuvo un mes y medio donde le costaba correr, debido a las afectaciones que sufrieron sus pulmones.

“Llegó las vacaciones dije voy a llegar con las pilas, me agarró la covid, me pegó muy fuerte, los síntomas muy parecido a los de la mayoría, tos, dolor de garganta, mucha fiebre”.

Pero para el argentino lo más complicado fueron las secuelas que le quedaron por padecer este virus.

“Me dejó muchas secuelas en los pulmones, pasé como un mes y medio sin poder correr porque me había afectado y no me asusté, pero te dicen tantas cosas que no me dejaban hacer nada”.

Además confesó que por acelerar su regreso le fue peor.

“Arranqué antes y eso fue peor, por acelerado me terminó perjudicando, pero ya no aguantaba más”.