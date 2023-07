Marvin Angulo envió un polémico mensaje a la dirigencia del Saprissa tras el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia.

Angulo, anotó su gol 100 en la primera división del futbol nacional con los liberianos, tras su paso por el Deportivo Saprissa, equipo en el que estuvo desde el 2014.

Tras el partido, Angulo habló sobre su salida del Saprissa.

Según Marvin Angulo, en el Deportivo Saprissa no le dieron la oportunidad de continuar en el equipo.

“Es un gol muy especial por lo que me había pasado antes en Saprissa, porque no me dieron la oportunidad, porque no me supieron valorar.“

“Muy contento, porque todo ese tiempo que estuve ahí en Saprissa sin jugar, trabajé en el gimnasio, hice extras y siempre estuve preparado. Sabía que iba a venir una oportunidad como estas y que tenía que estar preparado.” declaró Angulo.

Audio: Radio Monumental

El volante de 36 años de edad llegó esta temporada al Municipal Liberia como refuerzo tras vencerse su contrato con el Saprissa.

Los tibaseños no renovaron a Angulo, quien poco a poco se fue relevando a la banca con los morados.