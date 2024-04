Cartaginés tuvo una derrota que golpea más allá de perder los 3 puntos, cayó ante el colero de la tabla general y además sigue sin encontrar la clave para ganar.

“Desatenciones muy puntuales y en un fútbol competitivo que con dos saques de banda te ganan, merecido del rival, pero lo entregamos nosotros”.

Mario García se vio frustrado y un poco cansado al no encontrar la forma de ganar con el Cartaginés.

“De que sirve jugar como jugamos si el resultado lo entregamos”.

“Yo entiendo que el responsable es el entrenador, yo veo muchas cosas positivas, pero esto es de resultados”.

García ve a sus jugadores en óptimas condiciones y señala que Cartaginés tiene un grave problema mental.

“Veo un equipo que cuando cambie esos temas va a estar muy cerca de ser protagonista, este cambio está costando de más, es un tema mental, el primer gol es un reflejo de esto, por más de que alertemos estamos fallando en ese tema, yo no me quiero engañar, pero veo un equipo que propone y genera, si no es así alguien me lo tiene que decir porque me estaría engañando”.

¿Por qué no estuvo Marcel Hernández ante Grecia? Dio pistas que el cubano podría no seguir con el club.

“Yo tengo muy buena relación con él, es una decisión técnica hacia futuro, no sé si vayamos a sostenerla o no, no es un tema de disciplina, es un tema a futuro para el club, de cómo se vaya a armar o reamar, hoy nos hizo falta en un tema de juego aéreo, pero es un tema pensando a futuro”.

García fue claro y cree que tienen que llegar nuevos aires al club y el ofrece hacerse a un lado.

“Yo no tengo ningún problema, los muchachos están bien físicamente, entienden bien, lo mejor para el equipo es que tengan nuevos aires y puede ser sin mí, algo tenemos que hacer, yo me he ofrecido cuatro veces a romper esta racha conmigo, si el equipo no juega bien de una vez, yo veo que el equipo juega bien”.

“El tema es que ya traemos una inercia mental que quizás yo mañana no me paro ahí se liberan y físicamente están como aviones, yo me ofrecí como 800 veces, están bien físicamente, lo que necesitamos es renovar aire, es parte del fútbol”.

“El equipo necesita airearse, quizás siendo a un lado se liberen, están bien preparados”.

García si alzó la voz ya que asegura que en nuestro país no se gana con fútbol y sino que importa más la malicia.

“No puedo controlar todo, los muchachos están preparados para casi todo, entonces qué hacemos”.

“Quieres mi puesto ahí está, no quiero poner ningún argumento, todos se matan, ellos trabajan bien y acá no se gana con fútbol, acá no hay fútbol, vine a un lugar donde lo menos se evalúa es el fútbol”.

“Este entrenador es de fútbol, esa es la falla, para este fútbol necesitas alguien más colmilludo, yo me fijo en un buen fútbol porque pienso en grande, llegué con unas ideas a un momento de transición donde es quizás exagerado y en un fútbol donde te ganan con un saque de banda”.