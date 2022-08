La actriz salió en defensa de su hijo, quien fue captado recientemente muy cercano a una mujer que no es su esposa Imelda Garza

Desde hace algunos días Julián Figueroa ha estado en medio de la polémica, esto porque la revista TVNotas publicó el pasado 9 de agosto unas fotografías en las que el cantante aparece besando a una mujer que no es su esposa, Imelda Garza Tuñón, con quien procreó al pequeño José Julián, de 5 años.

El revuelo llegó a tal punto que el hijo de Maribel Guardia salió a ofrecer disculpas públicas a su esposa ‘Ime’ y brevemente así lo dijo en declaraciones presentadas en Ventaneando el viernes 12 de agosto:

“Le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto… A mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”.

El también hijo del fallecido Joan Sebastian explicó que la mujer con quien fue captado fue una admiradora que se acercó a saludarlo en un restaurante de la Ciudad de México donde acudió tras ser invitado a cantar.

Ante las declaraciones del intérprete de 27 años, su madre salió en su defensa y responsabilizó a la fan de su hijo de todo el escándalo suscitado: “Los fans son muy intensos…Como mujer (artista) tienes suerte de que los fans, los hombres, si dan un mal paso, pues hay 500 que te lo quitan” y alegó que cuando “una mujer llega a besarte” siendo un artista varón, eso no sucede.

“Nadie te la va a quitar de encima porque es bien visto que una mujer toque a un hombre, así es con las mujeres, me consta”, declaró la costarrincense de 63 años.

“He visto que van caminando y la mujer le va metiendo mano al hombre y ni quién los defienda. Es como bien visto que al hombre se le acerquen así las mujeres, entonces es difícil para un hombre”, recalcó la actriz de Te doy la vida en declaraciones retomadas por Ventaneando.

Maribel se excusó al decir que ella “no está atrás” de su hijo porque él ya es “un hombre” que “se sabe defender y sabe hablar”. Incluso dejó claro que el músico le ha pedido que no se inmiscuya en sus asuntos personales: “Como es un varón, dice ‘no mamá, no quiero que te metas’, bueno, hemos perdido giras porque no ha querido trabajar conmigo”.

Luego de estas declaraciones, Maribel Guardia declaró ante la prensa que desea que su hijo logre salvar su matrimonio y se lanzó en contra de la polémica revista, a la que acusó de “destruir familias”.

“Lo que más quiero es que mi hijo y su esposa sean felices, ojalá que logren salvar este matrimonio a pesar de las malas vibras, de las intrigas, porque lo triste de esa revista es que ha deshecho familias, ha deshecho matrimonios, ha inventado falsos espantosos, como la vez que dijeron que Rafael Rojas era un indigente”, dijo la actriz durante un “chacaleo” en la presentación de la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

Sobre el caso del actor desaparecido del ojo público, Maribel contó que ella desminitó lo publicado por TVNotas:

“Yo en mis redes publiqué, como es mi amigo y es de Costa Rica, lo conozco, que no era verdad, que eran fotos de otra persona, y como esa hay muchas notas”, recalcó.

La también cantante y ex reina de belleza destacó que prefiere enfocarse en la faceta artística de su hijo, quien actualmente se encuentra enfocado en sus proyectos.

“Pero más allá de eso, Julián habla por su trabajo, ahorita está en una telenovela, ahora fuimos a cantar a Atlanta, le fue increíble, estaba a reventar, nos hicieron también un homenaje a varios artistas en Carolina del Norte, también tuvo mucho éxito su presentación.

“Me quedo con su trabajo y con el padre que es, ya veremos, Dios quiera y logren siendo tan jóvenes salvar ese matrimonio tan lindo. Porque yo Adoro a Imelda, para mí es como una segunda hija y le pido a Dios que ojalá que ellos sobrevivan”, expresó la famosa, quien descartó el hecho de proceder legalmente contra la publicación. “No voy a perder el tiempo en eso”.