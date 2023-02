Andrés Soto Solís

Marco Ureña salió a dar clases de formación, así tal cual, el delantero de Cartaginés fue consultado sobre si veía más necesario el VAR en nuestro país o invertir ese dinero en liga menor.

Ureña fue claro y señaló que se necesita el VAR por muchas situaciones que suceden en nuestro campeonato, pero principalmente porque sería un tema de transparencia en el arbitraje.

Sin embargo Ureña explicó que las ligas menores necesitan una restructuración, que ahora los jugadores tienen muchas ventajas y comodidades pero que se están enfocando de una manera diferente.

“Yo nací en la Federación, yo estoy desde los 15 años en la Federación y tuve todos los procesos de liga menor, U 15, U 17 y Sub 20, después yo llegué a la selección mayor sintiéndome parte de que ahí nací, entonces es necesario ver que hacemos con las ligas menores porque es preocupante, yo fui a 2 mundiales menor antes de ir a un mundial mayor, pero yo ya iba con la seguridad que iba a meter un gol en el mundial mayor porque metí goles en mundiales menores”.

Además señaló que el estar en mundiales menores realmente si prepara a los jugadores para lo que enfrentarán en un mundial mayor.

“Yo nunca sentí un cambio en la organización porque es un protocolo que sigue FIFA, yo ya estaba acostumbrado a todo eso, enfrenté a muchos jugadores que iba a enfrentar, yo lo que hablo es de lo necesario que las ligas menores vayan a mundiales”.

Para Ureña está claro que no es que las nuevas generaciones de futbolistas sean deficientes, es un problema de estructura desde la Federación Costarricense de Fútbol.

“Yo crecí entrenando en el anexo de la Sabana, no es la generación son los responsables de los cuales maquillamos con mundiales mayores, maquillamos todo lo que es una estructura, la Federación es una estructura que tiene que funcionar perfecto, tienen que encargarse que por ejemplo estos jugadores que fueron a Catar tuvieran el proceso de selección.

Yo tuve que pasar por dos mundiales menores para ir a un mundial mayor, aquí ahora fueron jugadores que metieron 1 gol en todo el torneo en 6 meses, nunca habían sido llamados a selección, no estoy diciendo que ellos tienen la culpa, digo que todo lo que perdemos no es por los jóvenes, esto no es generacional”.

Ureña también plantea la idea de volver a las bases con las selecciones regionales, donde muchos jóvenes de zonas alejadas tenían oportunidad de llegar a selecciones.

“Yo salí de las regionales, se hacía un torneo donde escogían los mejores de cada provincia, venía Guanacaste, Limón, San José, con los mejores sub 15 a participar entre todos, de ahí salían los jugadores, elegían 40 y de esas quedábamos 25, era un proceso honesto para cualquier niño que quisiera llegar a una selección, era un filtro muy grande, ahora imagínese si tienes a los mejores de cada provincia y los metes en el Estadio Nacional, que ahora tenemos infraestructura y escogemos como se hacía con las regionales y así esos niños que están abandonados en esos pueblos como yo que no tenía oportunidades en fútbol ven una esperanza en el fútbol, con eso yo puedo soñar con ser un Keylor Navas, yo quería ser un Paulo César Wanchope en esos años, tenemos que volver a las bases”.

Para el delantero mundialista ahora los jóvenes tienen muchas comodidades que los desenfocan del objetivo real.

“Ya no crecemos en necesidad, yo vi en el fútbol la oportunidad de mi vida, ahora en bendición vivimos en un país lindo donde casi no hay necesidad, crecemos demasiado cómodos y en el fútbol no podemos estar cómodos, ahora los jóvenes están creciendo creyendo que todo es fácil”.

¿Por qué la Federación Costarricense de Fútbol no busca a los jugadores de la generación más exitosa para liderar proyectos de formación?

“Los jugadores que salimos tanto de Costa Rica, que sabemos como se trabajan las ligas menores, sabemos como es ahí, ojalá dejáramos de preocuparnos por ser entrenadores de primera división y dejar de estar en pleitos y ojalá nosotros los que ya salimos de ahí nos den el chance de poder meternos a ayudarle a los jóvenes, enseñarles desde el ejemplo, del testimonio y que ellos tengan un sueño, el sueño es todo el camino, ahorita los jóvenes no disfrutan, gracias por la entrevista de hoy, es un tema que necesitamos”.

Ureña aún no sabe si se dedicará a algo relacionado al fútbol cuando deje su carrera, sin embargo siente la necesidad de ayudar a los jóvenes.

“No es una intención, yo tengo que devolver todo mi conocimiento de alguna manera, yo no lo puedo devolver si aquí un muchacho llega con 18 años y no sabe el vocabulario del fútbol, es una necesidad que los jugadores que salimos y vimos como se trabajan las ligas menores de verdad ayudar, la carrera de un jugador profesional empieza a los 10 años, para que ya a los 18 tenga 50 partidos internacionales ¿Cómo educo a los papás que los niños tienen que comer bien? ¿Quién mete un niño a un gimnasio? Si lo metes te estás evitando lesiones, ¿Cómo educa un papá sobre eso? Soy yo el que pasé por ahí, lo vivo con mis hijos en las ligas menores, los papás son entrenadores y sus hijos no disfrutan porque le tienen miedo al papá, se les olvida que ahí está la clave, disfrutar, llevarse el balón a la casa, dormir con él, desde los 10 empieza la vida profesional”.

Ureña señala que saber de fútbol y llevarle la contraria a los que tienen el poder es sinónimo de caer mal y por eso no son tomados en cuente para colaborar por el bien del fútbol nacional.

“Caemos mal porque sabemos de fútbol, uno quiere implementar, uno quiere compartir, yo pasé por 4 continentes, no lo digo por rajar, viví 12 años fuera de Costa Rica, vi los niños como trabajaban en otra parte del mundo, vi la cultura y soy tico y entiendo la cultura de acá, educo al papá no al hijo, un niño lo va a escuchar a uno, pero al papá ¿Cómo le hago entender eso?

En la Federación no nos van a buscar nunca porque sabemos de fútbol, porque queremos ayudar, porque lamentablemente en Costa Rica nos miden por el poder, a las personas en nuestro país cuando tienen poder y uno llega con conocimiento no puedo hablarle porque tiene el poder, los que tienen el poder no saben nada de fútbol, saben mucho de política pero de fútbol no, no nos van a buscar nunca”.

¿Puede haber un cambio en el fútbol de nuestro país?

“Si lo hacemos juntos lo vamos a lograr, educamos a la gente, educamos a los papás, usted no sabe la cantidad de papás frustrados que veo cuando voy a ver a mis hijos jugar, pero si hacemos que sea un trabajo en conjunto todos lo disfrutamos más, vamos a crecer más rápido, pero tiene que ser gente que sabe de fútbol, no es por ofenderlos pero es diferente cuando uno está ahí, a nosotros los jugadores no nos quieren ver ningún dirigente porque los ponemos a trabajar, cuando estuve en la Liga me llamaban sindicalista y Agustin Lleida quería conocerme porque me dijo que un sindicalista lo hacía crecer, si no hay confrontación no crea nada”.

Además compartió las palabras que le dijo Lleida cuando llegaron a comentarle que Ureña era un “sindicalista” en el equipo.

“Me hace más tranquilo tenerlo en el camerino, porque sé que usted va a hacer a todos crecer, eso me dijo Agustín, el confrontar una persona nos hace crecer, pregúntele a Agustín que pasó cuando yo me fui, todo cambió y quien fue la mejor contratación que hizo la Liga fue Lleida”.

Marco quiere implementar esa linea de pensamiento en el Cartaginés y en los jóvenes que llega.

“Yo quiero que Cartago esté clasificando cada torneo, cuando ya venga el VAR se va a jugar honesto, no se va a tener que preocupar por lo extra futbolístico”.

¿Terminará Marco Ureña como director deportivo o gerente deportivo?

“Yo le digo a mi esposa que no quiero estudiar nada de fútbol, no quiero tener una excusa para meterme en este ambiente porque yo soy muy honesto, trabajo honesto, quiero ayudar al fútbol, quiero ayudar a los jóvenes pero no te dejan trabajar”.

Por último dejó una pregunta con su respectiva respuesta.

“¿Usted ve a un ex futbolista ser presidente de la Federación? No lo dejan”.