Tras la destitución de Luis Amador del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el exjerarca emitió un comunicado tras su llegada al país.

Comentó cómo fue, según su versión, la licitación en el proyecto y contratos para el mantenimiento de la pista del Aeropuerto Internacional de Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

“La Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos, la aprobación de los mismos, la salida a el concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza“, comentó.

Añadió que en ninguno de esos procesos él tuvo incidencia.

Aseguró que no preparó los términos de referencia, no revisó los términos de referencia, no aprobó los términos de referencia, no adjudicó ni recomendó, finalizando con que los señalamientos hacia su persona son meramente políticos.

Asegura que se va del país y volverá con la intención de participar en la Campaña Presidencial 2026. Confirma que lo hace para no ser alcanzado por los “tentáculos del mal“.