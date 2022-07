Una de las principales novelas del mercado de pases tuvo a Robert Lewandowski como gran protagonista.

Tras ocho exitosas temporadas en Bayern Munich, el delantero polaco tomó la decisión de cambiar de aire y apostar por su desembarco en Barcelona de España.

Durante las varias semanas de negociaciones entre ambos clubes, el futbolista quedó en el centro de la escena y algunas versiones lo ponían como quién presionaba e insistía para que se acepte la oferta de los catalanes ya que su intención era la de no continuar en el conjunto bávaro.

Ante este escenario, el goleador se defendió y acusó de mentiroso a su ex equipo.

“Siento que estoy en la posición correcta, en el sitio correcto. Lo que pasó en las últimas semanas antes de que saliera del Bayern también fue política. El club intentó buscar una pelea para justificar mi venta porque a lo mejor era difícil de explicar a los aficionados”. Sentenció durante una entrevista con ESPN.

También aprovechó la oportunidad para aclarar que el deseo de los alemanes por fichar a Haaland (finalmente aceptó la oferta del Manchester City) no incidió en su partida:

“La decisión de salir no es por eso. Alguna gente no dijo la verdad y para mí siempre fue importante ser claro. Ese era el problema. Al final algo no funcionó bien conmigo y vi que era el momento de irme del Bayern al Barcelona”.

Robert Lewandowski en acción durante un amistoso contra Juventus (Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

“Tengo que aceptar esto incluso si hubo muchas mentiras, muchas mentiras sobre mí. Eran cosas falsas, pero al final sé que los aficionados, incluso en este período, siguen apoyándome mucho”, explicó. Y luego, añadió: “Algunas personas no dicen la verdad, dicen algo distinto. Para mí siempre fue importante ser claros, honestos, y quizás para algunos esto fue un problema. Al final sé que me di cuenta de que si algo tampoco estaba bien conmigo mismo, entonces quizás era un buen momento para irme del Bayern y fichar por el Barcelona”.

El punta de 34 años y que recaló en Barcelona a cambio de 45 millones de euros, conquistó 19 títulos con la camiseta del Bayer Munich:

Una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, ocho Bundesliga, tres Copa de Alemania y cinco Supercopa de Alemania.

Igualmente, Lewandowski recalcó: “Tengo muy buena relación con mis compañeros, el staff, el entrenador, les voy a echar de menos porque vivimos grandes momentos. No sólo éramos amigos sobre el campo sino algo más”.

Robert también analizó sus primeros días en el club español: “Con mi experiencia es más sencillo.

Xavi me ha ayudado mucho, no tenemos problemas de comunicación. Incluso los compañeros, que veo que me quieren ayudar, se abren a mí”.

En Barcelona se reencontró con Pierre-Emerick Aubameyang, con quien conformó una dupla letal cuando coincidieron en el Borussia Dortmund: