A cuatro días de la confirmación del hundimiento del crucero misilístico Moskva, insignia de la Armada rusa, comenzaron a circular las primeras imágenes del buque dañado tras el impacto de misiles ucranianos, en uno de los golpes más duros a las fuerzas rusas que invaden el vecino país.

Las fotos, tomadas desde otra embarcación, muestra daños muy evidentes, con un incendio activo en el centro del barco, que ya aparece parcialmente inclinado y hundido.

La zona donde habría ocurrido el impacto de los misiles ucranianos Neptune coincide con la zona donde suelen apuntar los cohetes antibuque y es también la zona donde se almacena el arsenal en tubos blindados. El armamento del buque incluía 16 misiles antibuques Vulkán y 64 misiles antiaéreos S-300F en ocho lanzaderas, además de artillería, torpedos y cargas de profundidad.

No se ven botes salvavidas, que habríaan sido desplegados cerca de la parte trasera del barco. En operativos de emergencia, la tripulación no esencial estaría en la cubierta del barco, pero no se ve a nadie, porque lo que se entiende que todos los oficiales habrían abandonado el crucero en la evacuación.

Las imágenes también permite ver zonas quemadas en los bordes superiores del casco, indicios de daños generalizados por incendios en el interior. El humo, oscuro y denso, podría ser resultado de la quema de combustibles pesados o materiales sintéticos.

Fuentes del Pentágono, que inicialmente evitaron confirmar las causas del hundimiento, luego indicaron que el crucero fue alcanzado al menos por un misil ucraniano y probablemente dos impactos.Hundimiento Del Moska

La nave recibió el impacto de los misiles cuando se encontraba a unas 65 millas náuticas de Odessa (Ucrania) y fue capaz de avanzar por sí misma durante unas horas hasta que se hundió el jueves. Las fuentes del Pentágono aseguraron que a bordo del barco se hallaban misiles de crucero “que ahora están en el fondo del mar Negro”.

El hundimiento del Mosvka, el buque insignia de la Flota rusa del mar Negro, supone un duro revés para Rusia. Según la versión del Ministerio de Defensa de Rusia, el barco se fue a pique el jueves en medio de una tormenta cuando era remolcado a puerto, ya sin su tripulación, que había sido evacuada en otros navíos de la flota del mar Negro.

Con 186,5 metros de eslora, 20,8 metros de manga y un desplazamiento de 11.490 toneladas, el buque, que llegaba a una velocidad máxima de 30 nudos, fue botado en 1979 y cuatro años más tarde entró en servicio en la Armada soviética con el nombre de “Slava” (gloria).

El Moskva en una foto de julio de 2021 (Reuters)

La pérdida del buque insignia de la armada rusa podría obligar a Moscú a cambiar la forma en la que operan sus fuerzas navales en el Mar Negro, indicó el Ministerio de Defensa de Reino Unido. En una actualización publicada el viernes en redes sociales, la cartera británica dijo el buque, de la época soviética y que volvió a estar operativo el año pasado tras una importante remodelación, “desempeñó un papel clave como buque de mando y como nodo con la defensa aérea”.

Su hundimiento, agregó, “significa que Rusia ha sufrido ahora daños en dos activos navales clave desde que invadió Ucrania, el primero de ellos, el Saratov, un buque de desembarco de clase Alligator, el 24 de marzo. Ambos incidentes podrían llevar a Rusia a revisar su posición marítima en el Mar Negro”.

El Ejército de Ucrania cifró este lunes en “cerca de 20.600″ los soldados rusos muertos en combate desde el inicio de la guerra, una cifra superior a la reconocida por Moscú, en el marco de la invasión desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano indicó que hasta la fecha han sido destruidos 790 carros de combate, 381 sistemas de artillería y 130 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados en el marco de las hostilidades. También, detallaron que han sido destruidos 167 aviones, 147 helicópteros, 67 sistemas de defensa antiaérea, 1.487 vehículos, ocho embarcaciones, 76 tanques de combustible y 155 drones. “Los datos están siendo actualizados. Golpead al enemigo. Ganemos juntos”, zanjaron.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)