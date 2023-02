Andrés Soto Solís/Estefan Monge

La polémica con los árbitros parece nunca terminar y esta vez fue Kendall Waston quien salió a señalar ciertas situaciones que se dan en el terreno de juego donde los referees toman decisiones que para el jugador no llegan a ser las más indicadas.

Waston habló primero del penal que le sancionaron a favor al Saprissa.

“El trata de conseguir la bola entonces yo por la jugada llego primero y el no se puede quitar ni nada y por ahí hubo el golpe de la pierna y el línea decidieron el penal”.

Waston alzó la voz en contra de la cantidad de amarillas que muestran los árbitros jornada a jornada.

“Si nos vamos a poner a hablar de eso podemos hablar de muchas cosas, no soy un jugador que le gusta andar llorando, cualquier cosita es una amarilla, uno le tira un beso y es amarilla, entonces no comprendo las reglas, no culpo a los árbitros pero ellos se rigen muy estrictos a las reglas, pero puña hay cosas que son de sentido común”.

Para Waston las situaciones polémicas los frustran durante el juego e intenta mantenerse calmado y no caer en provocaciones.

“Es un poco frustrante porque uno no quiere entrar en provocaciones, para mantenerse calmado, pero hay cosas que uno dice pucha, si queremos mejorar el fútbol nacional que hayan cosas que podamos usar la lógica”.

Para el espigado defensor, a él lo valoran diferente por su tamaño y fuerza.

“Siento que si, no voy a decir nada, en la cancha no les pido nada, pero si me dicen que porque soy grande no me van a pitar entonces hago yo, falta es falta para todos o para algunos, pero también tengo que aprender a lidiar con eso”.

Los roces en el área es otra situación en donde Waston se ve envuelto en muchas faltas, para el jugador son roces normales.

“Que me marquen dos o tres no pasa nada, es parte del juego, parte de las estrategias de los otros, hay cosas de lógica, que si alguien lo está marcando y hay roces normales no todo tiene que ser amarilla”.