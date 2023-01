A un joven de 19 años lo intervinieron y amputaron sus piernas después de que se sintiera mal tras ingerir sobras de comida del día anterior, de acuerdo a la revista científica The New England Journal of Medicine.

Según la publicación, al hombre lo llevaron de emergencia a un hospital en Nueva Inglaterra por un fuerte dolor estomacal y náuseas.

Los especialistas detectaron que tenía una infección bacteriana.

El joven contó que había consumido tallarines, pollo y arroz que había almacenado en su casa tras ir a un restaurante.

¿Qué otros síntomas tenía el joven?

Además de las molestias estomacales, el joven señaló que le dolía el pecho, tenía dificultad para respirar, debilidad generalizada, visión borrosa, empeoramiento de mialgias y fiebre, acompañada de vómitos.

El afectado, además, presentó una inusual decoloración en la piel, pues se tornó púrpura.

Por esta razón, lo trasladaron al Hospital General de Massachusetts, donde fue tratado por shock, insuficiencia orgánica y erupción reticular.

Luego de complicaciones, presentó manchas que se extendieron por todo su cuerpo.

Estas le provocaron necrosis en los brazos, piernas y gangrena, por lo que tuvieron que amputarle ambas piernas debajo de la rodilla y partes de los dedos de la mano.

Tras varias pruebas, los médicos le diagnosticaron una infección bacteriana mortal llamada Neisseria meningitidis.