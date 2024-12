La Universidad de Costa Rica (UCR) reveló este jueves 28 de noviembre los resultados del proceso de admisión 2024-2025, destacando a los estudiantes con los promedios más altos.

Entre ellos, Andrés Vega Valerio, graduado del Colegio Yurusti en Heredia, logró una hazaña inusual al obtener la calificación máxima de 800 puntos en la Prueba de Aptitud Académica.

“Sorprendido la verdad, pero también muy contento, porque en un principio no pensé que iba a tener ese resultado”, expresó Vega, quien admitió haber salido con dudas tras completar el examen.

Además de Vega, el grupo de los promedios más altos lo completan tres mujeres que destacan por su excelencia académica:

Ashley Alejandra Solano Torres , del Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba: 794,9 puntos.

, del Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba: 794,9 puntos. Rebeca López Brenes , del Colegio Británico: 793,3 puntos.

, del Colegio Británico: 793,3 puntos. Rebeca Jiménez Víquez, del Colegio Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer: 790,6 puntos.

Solano Torres expresó su entusiasmo por iniciar estudios en ingeniería en computación:

“Me llama la atención todo lo relacionado con la tecnología, y aunque he visto varias opciones, esa es la que más me gusta”, comentó la joven.

Por su parte, Rebeca López Brenes destacó que este logro es fruto de su perseverancia, ya que es la segunda vez que realiza el examen.

La futura médica explicó que el año pasado no logró ingresar a la carrera de Medicina en la UCR, pero este año su esfuerzo dio frutos.